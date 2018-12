Facebook viral: perro intentó jugar con sus 'nuevos amigos' y fue ignorado de la peor forma [VIDEO]

Un video compartido en Facebook provocó varias carcajadas en miles de usuarios, ya que el nuevo protagonista del viral es un perro que tenía todas las energías para jugar con sus ‘nuevo amigos’, pero fue ignorado.

La responsable de subir las imágenes a Facebook fue la página llamada ‘La Hija de la Chingada’, en la cual se muestra a un perro de raza siberiano, que a toda costa quería divertirse para jugar un rato; sin embargo, sus ‘amigos’ no tenían los ánimos.

Al principio del video de Facebook, se observa al perro que comparte el cariño de sus dueños con sus ‘amigos’ que son un gato y cerdo, no tuvo mejor idea que intentar jugar con ellos, por ello, buscó a cada uno por la casa.

Primero encontró al gato que estaba descansando en el mueble, fue entonces que el perro siberiano subió y empezó animarlo para jugar aplastándolo con un cojín que empujaba con sus patas, pero recibió solo rechazo, tal como se ve en las imágenes de Facebook.

Por un momento en las imágenes de Facebook, el perro intenta morder al gato para que se levante del mueble, pero el felino lo araña y sale espantado, ya que no tenía ninguna intención de jugar y solo quería descansar.

Al ser rechazado, el perro no tuvo otra opción que buscar a su ‘amigo’ que era un cerdo inmenso, al igual que el gato estaba descansado echado en el suelo. El can seguía con las ganar de jugar y no tuvo mejor idea que subirse encima, como se registró en Facebook.

Pese a que lo movía con sus patas, el perro no logró que sus ‘amigos’ jueguen con él y este hecho generó diversas reacciones en los usuarios en Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: