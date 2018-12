Facebook: Joven comete tres 'fails' seguidos en una carrera con obstáculos [VIDEO]

De muchos videos que se suben al día en Facebook, el clip donde aparece una joven se ha hecho viral. Ya que decidió participar en una carrera de obstáculos sin imaginar que tendría el peor día de su vida: cometió tres 'fails' continuos.

Las carreras con obstáculos pueden ser extremadamente difícil para muchas escolares cuando recién lo practican y es que saltar una valla no es tan fácil como lo hacen parecer los atletas sobre todo cuando sus hazañas son realizadas en las Olimpiadas.

La protagonista del video, se animó a participar de una competencia con obstáculos en una pista de carreras y con todas una multitud viéndola. Al parecer conocía de su poca destreza para realizar este deporte no obstante, decidió intentarlo y perseverar a pesar de todo.

Fue así que empezó la prueba y varias niñas salen disparadas de sus ubicaciones y empiezan a saltar las vallas sin dificultad mientras nuestra chica viral salió al final y se enfrentó contra su primer obstáculo. Ella saltó muy decidida pasando su pie derecho y cuando creyó que lo había logrado, su pie izquierdo la traicionó y se trabó con la valla provocando que cayera contra el suelo.

Sin embargo, siguió. No se iba a dar por vencida fácilmente. Su familia de seguro la estaba viendo y no quería decepcionar a los espectadores y llegó hasta su segundo obstáculo. Se impulsó hábilmente y esta vez lo haría con los dos pies juntos para tratar de asegurar su salto. Sin embargo, esto le dio menos potencia al brinco y pisó la valla, cayéndose una vez más.

Dos caídas no iban a ser suficientes para detener a esta decidida muchacha, continuando la carrera y dando una lección de constancia. Dio su salto para pasar al menos una valla e irse contenta no obstante, los otros dos obstáculos la habían dejado cansada, por lo que su salto fue tan débil que esta vez no pasó ninguna de sus piernas y chocaron de frente contra la valla causando que caiga de cara.

El video causó varias risas en los usuarios de Facebook, que se burlaron de la escolar, mientras otras personas aunque riéndose aplaudieron su perseverancia pese a todo.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO VIRAL: