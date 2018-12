YouTube: Gana un carro por realizar este asombroso reto en 20 segundos y se desata la locura [VIDEO]

Una mujer está siendo tendencia en YouTube luego que completara un reto que le sirvió para ganar un carro nuevo. Su espectacular presentación no solo asombró a los usuarios en las redes sociales, sino que también enloqueció a los asistentes en las gradas.

La jugadora universitaria, Nicole Kornet quien ahora realiza una carrera en la Universidad de California en Los Ángeles, ganó un concurso para obtener un auto y pese que el resultado fue sorprendente, tiene un triste final que la estudiante tuvo que aceptar.

Pero, ¿en qué consistía este reto? Pues la jugadora debía encestar cuatro tiros desde diferentes distancias en solo 20 segundos, todo esto sucedió en el entretiempo de un juego de básquetbol.

El primer disparo era casi debajo de la canasta, un tiro muy fácil para la mayoría de personas que practican este deporte, sin embargo la dificultad aumentaría. El siguiente fue desde el semicírculo del área, que también acertó. Rápidamente se dirigió detrás del círculo, que equivalen a 3 puntos en este deporte y también lo hizo.

El público ya sospechaba que iba a conseguir la hazaña pero le faltaba un tiro más aún más difícil y el tiempo se agotaba. Cogió la pelota y se fue hasta el medio de la cancha, tomó viada y lanzó el balón que cayó y se introdujo dentro del aro desatando la euforia en todas las gradas del coliseo.

El video inmediatamente se volvió viral en YouTube y otras redes sociales. Sin embargo, Kornet dijo que no ganó el carro ya que para ganar el premio no se debe ser una estudiante universitaria. "Me avisaron (los organizadores) que no ganaría el carro... Solo no quería estar calentando el asiento", señaló la joven.