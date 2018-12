Instagram: esta es la nueva función que agregó el aplicativo y muy pocos usuarios lo notaron [VIDEO]

Instagram es uno de los aplicativos que cada día incrementa con más usuarios de todo el mundo y para mejorar la navegación de estos, el app agregó una nueva función que facilitará en la comunicación de los internautas que cuenten con este aplicativo en sus teléfonos. ¿De qué se trata?

El conocido aplicativo, Instagram, que en la actualidad cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos en un mes, se lanza con una nueva opción que ya está disponible para los dispositivos iOs y Android. Para activarlo lo único que debes hacer es leer la nota y seguir este sencillo paso.

Finalmente, el aplicativo para compartir fotografías instaló la función de notas de voz para que los usuarios puedan enviar a sus seguidores mensajes directos. Las personas que cuenten con el app podrán intercambiar mensajes de audio de hasta un minuto de duración.

La actualización ya se encuentra disponible en los teléfonos, lo único que debes realizar es ir hasta Play Store, buscar Instagram y apuntar por la opción 'actualizar', para obtener la nueva versión del aplicativo que está dando de qué hablar.

Recuerda que para grabar una nota de voz y enviarlo a uno de tus seguidores, lo único que debes realizar es presionar el botón del micrófono que aparecerá en las conversaciones de IInstagram y dictar el mensaje.

Cada grabación de voz se enviará automáticamente cuando el usuarios deje de grabar, tan similar como se realiza en Facebook y si no deseas enviar algún mensaje grabado, tendrás que deslizar el dedo hacia el icono de la basura.

Aquí te compartimos algunos screenshot que publicó Instagram a través de su cuenta de Twitter para dar la noticia a sus millones de usuarios que navegan en el aplicativo.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO