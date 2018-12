Vía Facebook: Homero Simpson discute con ‘Moisés Mamani’ y le recuerda polémicos sucesos [VIDEO]

Video compartido en Facebook ha generado todo tipo de reacciones ya que logró juntar a Homero Simpson con el polémico congresista fujimorista Moisés Mamani. El clip que se ha convertido en viral muestra la acalorada discusión entre los dos personajes debido a los últimos hechos generados por el parlamentario de Fuerza Popular.

Tal como pudimos ver en este video que ya cuenta con miles de reproducciones, Homero Simpson brindó servicio de taxi al congresista naranja y no perdió la oportunidad para hacerle algunas preguntas sobre una presunta acusación por tocamientos indebidos, tema por el que fue acusado el congresista de Fuerza Popular.

En el video, el cual fue compartido por el portal de Facebook Dardo Político, podemos ver cómo Homero Simpson conoce al congresista fujimorista Moisés Mamáni, quien se sube en su vehículo para utilizar el servicio de taxi.

Dicho video nos mostró una caricaturesca versión del congresista fujimorista, quien le pidió al personaje amarillo que lo lleve a un “instituto de aeromozas”; es en este momento que Homero Simpson lo “reconoce” y le recrimina duramente por la acusación que pesa sobre el congresista de Fuerza Popular, quien presuntamente hizo tocamientos indebidos a una aeromoza.

“Seguramente me conoces como el héroe de la democracia”, sostiene el congresista muy alegre; sin embargo, Homer Simpson lo refuta y le dice que no, que lo conoce por “tocamientos indebidos en aviones”; el hecho ha sido muy comentado en Facebook donde miles de usuarios quienes quedaron sorprendidos no solo por la discusión que tuvieron estos personajes caricaturizados, sino también por la gran calidad en la animación que realizaron para recrear esta conversación.

Es importante precisar que no es la primera vez que el “Dardo Político” hace este tipo de videos ya que hace solo algunos días atrás Homero Simpson también conoció a Alan García, a quien troleó de forma totalmente épica. Aquí te compartimos el video que ya se ha vuelto viral en dicha Facebook por este inesperado encuentro.