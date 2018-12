Facebook: Tony Stark es confundido por cristianos con un científico que viajó al espacio [FOTO]

Desde que se hizo viral el primer tráiler oficial de Avengers: Endgame, muchos usuarios empezaron a hacerle bromas y memes a Tony Stark por la precaria situación en la que aparece. Es por ello que, no ajeno a esto, una comunidad cristiana publicó en Facebook una imagen del héroe, a quien confundieron con un científico verdadero.

Incluso la NASA misma se dignó en contestar a los fanáticos de Marvel, quienes le pidieron que por favor ayude al personaje interpretado por Robert Downey Jr. Sin embargo, en esta ocasión, la página de Facebook, 'Juventud Cristiana Anti-Sectas' habría confundido al héroe con un científico cristiano real.

"Él era Antonio Betancourt, un científico cristiano que viajó al espacio para probar que la tierra es plana, lamentablemente la comida y oxígeno que llevaba en su Jet se terminaron y él murió para siempre". Se puede leer en la publicación de original de Facebook.

Así mismo, esta página siguió escribiendo, "Sé que no compartirás porque no habla de la evolución y porque no son costillas vistiendo prendas indecentes. RIP en paz, querido Antonio. Que Dios te acoja en sus brazos", finaliza el testamento.

La mayoría de usuarios de Facebook compartió esta publicación, pues pensaron que la página en mención había confundido en verdad al actor con un personaje real; sin embargo, todo se trataría de una broma pues 'Juventud Cristiana Anti-Sectas' es un FanPage sarcástica.

Esto no impidió que algunas personas se tomaran muy en serio lo compartido y lanzaron comentarios como "ojalá descanse en paz", "que Dios lo tenga en su gloria", causando la risa de miles de usuarios en Facebook.