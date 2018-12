Facebook: Risas genera video en el que ardilla con sobrepeso roba dulces navideños

Un sujeto se encontraba cocinando en la comodidad de su casa cuando de pronto se percató que una ardilla había ingresado por la ventana, la cual estaba abierta. El hecho llenó de curiosidad al sujeto, motivo por el que sacó su celular y registró todos los hechos que cometió el animal. Posteriormente, subió el video a su perfil de Facebook y se hizo viral.

De acuerdo con el video viral de Facebook, la ardilla ingresó a la vivienda porque quería tomar algunos dulces navideños. El hombre se percató de esto y rápidamente fue a sacar caramelos para el animal, quien tenía un ligero sobrepeso.

"Esta es una de las muchas ardillas que me visitan todos los días, casi me usan para merendar. Esta pequeña estaba un poco gorda. Al parecer porque come muchos dulces", sostuvo el hombre en la leyenda del video viral de Facebook.

Tal y como se observa en el video viral de Facebook, la ardilla tomó algunos dulces y salió de la vivienda. Luego se trepó a una madera y comenzó a degustar de los dulces que había cogido.

Este hecho le sirvió a la ardilla para convertirse en toda una estrella en Facebook ya que no es usual ver que un animal sienta tanta atracción por los dulces.

El video se hizo viral en cuestión de horas y ya cuenta con 5 millones de reproducciones, cerca de 200 mil reacciones y miles de comentarios en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: