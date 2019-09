Facebook: Mujer 'zombie' fue arrestada y espanta a miles por su parecido a personaje de Coco [FOTOS]

Las fotos de una mujer se han hecho viral en Facebook luego que sea acusada de robar en una conocida cadena de supermercados de Estados Unidos. Lo que llamó la atención de miles de usuarios fue su terrorífica imagen.

La mujer de Ohio fue arrestada por supuestamente robar en una tienda de Walmart en el estado de Lowa pero finalmente fue detenida porque los agentes hallaron en su bolso una aguja hipodérmica y pequeñas bolsas de metanfetamina. Inmediatamente la llevaron a la comisaría donde le tomaron una foto de su rostro que rápidamente fue subido a Twitter y compartido en Facebook.

Los usuarios buscaron las fotos de la detenida Alyssa Zebrasky para saber cómo era antes de tener su temido aspecto y al encontrarlas se dieron con la sorpresa que estaba totalmente irreconocible. Uno de los cibernautas realizó una comparativa del antes y después que se volvió viral.

En la primera foto tomada en 2012 se ve a una linda mujer sonriente sin embargo, en la otra foto tomada por la policía, aparece con una telaraña en la frente, un patrón floral en ambos ojos, entre otros tatuajes en rostro y cuello que la hacen tener una aspecto calavérico.

Cientos de usuarios de Facebook criticaron a la mujer de 27 años por haber tomado la radical decisión de tatuarse el rostro sin poder mostrar la belleza que lucía antes.

Por otra parte una usuaria de Twitter no dudó en comentar que su película favorita era Coco, colocando una imagen del personaje de Imelda, la matriarca de la familia Rivera.

And Coco is her fav movie 🤣#alyssaZebrasky pic.twitter.com/GPpIXLs1cD