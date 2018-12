Facebook viral: niño amenaza a su mamá que se irá de la casa si le siguen regañando [VIDEO]

Por medio de Facebook, una madre compartió un video, en el cual registró a su hijo menor cuando la amenazaba de irse de la casa porque no quería seguir recibiendo más regaños por parte de ella.

“Mamá, me voy de esta casa”, se lee en la descripción del video de Facebook, que ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios, en donde los usuarios no pararon de reír al ver al niño con su mochila e intentando irse de su casa.

Como se aprecia en las imágenes de Facebook, la madre del pequeño se sorprendió al descubrirlo cuando estaba en la puerta de su casa cargando su mochila a punto de irse a otra casa.

“Yo me quiero ir de esta casa porque tú siempre me regañas”, expresó el niño a su mamá, ante esto, ella seguía grabando el video de Facebook pero le respondió que lo hacía porque “debía corregirlo y que no se mandaba solo”.

Al percatarse de la mochila de su hijo, le pidió que le enseñe lo que había dentro, sin embargo, jamás se imaginó que el pequeño solo guardaría sus libros del colegio para estudiar, además insistía en que se iría a una casa “para vivir a gusto”, como se escucha en el video de Facebook.

Luego de unos minutos el pequeño empezó a reír, pero tras escuchar los regaños de su mamá, su cara cambió y se molestó tirando su mochila al suelo mientras seguía amenazando que se iría de la casa, tal como se muestra en el viral de Facebook.

Mira el video viral de Facebook: