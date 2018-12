Facebook: peruano estafado con harina en vez de droga y dice que ha cambiado [VIDEO]

Cambio sorprende a miles. En Facebook se hizo viral otro video del peruano que denunció que le vendieron harina en vez de droga. En esta ocasión, el sujeto le aseguró al mismo policía que lo grabó que ha cambiado y está buscando rehabilitarse.

El material audiovisual, que dio la vuelta al mundo gracias a Facebook, fue grabado por el mismo policía, quien no dudó en hacer 'famoso' a este sujeto, quien volvió a protagonizar otro video, asegurando que recapacitó y ahora cambió su vida.

"¡Solamente milagros! Sujeto que fue estafado con harina al querer comprar droga decidió cambiar su vida tras este suceso", se puede leer en la descripción de este video viral que fue subido a Facebook por la página "Etiqueta Azul".

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 5.5 mil reproducciones en Facebook, el sujeto se acerca al patrullero del mismo policía que lo hizo 'famoso' y le dice que gracias a su video ha cambiado su vida y ahora está rehabilitado.

"Jefe, ya he dejado todo eso, ya me he rehabilitado, ahora estoy mejor, llevando una vida sana, gracias a usted jefe", se puede escuchar decir a este hombre que termina saludando a la Policía Nacional del Perú y en especial al Escuadrón de Emergencias.

Mira aquí el video original de Facebook