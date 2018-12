Facebook viral: acude a fiesta con sus amigas, se pasa de copas y termina llamando a su ex [VIDEO]

A través de Facebook se compartió un video que ha dejado impactados a miles de usuarios, en el cual se aprecia a una muchacha que se pasó de copas en una fiesta que había acudido con sus amigas y terminó llamando a su expareja.

Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, al parecer una de las amigas fue la responsable de registrar el momento que duró aproximadamente unos 30 segundos, pero fueron suficientes para escuchar los mensajes que le dedicó la joven a su ex.

El video de Facebook que se volvió rápidamente en viral, captó a la joven que se pasó de copas en la fiesta de su amiga, no tuvo mejor idea que recordar a su ex y llamarlo, fue entonces que dijo varias frases dedicadas para él.

“Yo lo amo mucho, pero a él no le importo porque no me quiere”, expresó la joven, que sabía que la estaban grabando y que luego lo iban a subir a Facebook.

Mientras la joven mandaba mensaje a su ex, como se puede observar en el video de Facebook, estaba llorando y luego de unos minutos fue consolada por sus amigas que le pedían que se calmara.

Las imágenes de Facebook causaron controversia entre los usuarios que no dudaron de dejar sus impresiones en los comentarios, además ya cuenta con miles de reproducciones.

“No lleguemos a esos extremos por favor”, “cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia”, “ya nos veo en las fiestas las dos”, “como perder tú dignidad en 30 segundos”, “no sufras más”, son algunos de los comentarios que se lee en Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: