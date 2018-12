Facebook: intenta alimentar a mono, se equivoca y todo termina en tragedia [VIDEO]

Miles de usuarios de Facebook han quedado consternados tras ver un nuevo video viral en el que una joven intentó alimentar a un un mono que había visto en el techo de la vivienda de su vecino.

Tal como pudimos ver en las imágenes que se han vuelto virales en Facebook y Twitter, la mujer le ofreció alimento a este animal y jamás imaginó la forma cómo terminaría este pequeño detalle que tuvo con el primate.

El video de Facebook ha conmocionado y ha dejado sin palabras a miles de usuarios quienes luego de ver el material quedaron preocupados por la integridad de la joven quien solo intentó alimentar a este animal.

Como podrás apreciar en las imágenes que ya circulan en diversos grupos de Facebook, un pequeño mono se encontraba deambulando en el techo de una vivienda; en eso una mujer intentó alimentarlo con un poco de comida y el pequeño animal se acercó a ella para recibir el ansiado bocado.

Sin embargo, para mala suerte del animal, la joven no pudo darle de forma adecuada el alimento y este terminó cayendo al suelo y no había forma de poder recuperarla. El animal quedó tan enfurecido que no tuvo mejor idea que atacar a la mujer quien le había “prometido” alimentarlo y no cumplió con ello.

En Facebook miles de usuarios quedaron sorprendidos por la agresividad con la que reaccionó el animal ante este accidente; aquí te compartimos el video con la inesperada reacción que tuvo el mono al quedarse hambriento.