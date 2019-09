Facebook: sus amigos lo retaron a ponerse salsa picante en los ojos y todo terminó en tragedia [VIDEO]

Facebook se ha vuelto la red social favorita en la que millones de jóvenes buscan conseguir likes y seguidores a través de disparatados videos que nos muestran las bromas y retos que realizan a fin de lograr la “popularidad” en dicha red social.

Esta vez dos jóvenes estadounidenses han sorprendido a miles de usuarios de Facebook tras protagonizar un insólito reto viral que ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios por el nivel de riesgo que ha tomado uno de ellos. Resulta que uno de los muchachos decidió echar salsa picante sobre sus ojos, el resultado ya se ha viralizado en dicha red social.

En Facebook se está volviendo viral un reto extremo denominado “Take it like a man”, el cual busca que la persona que es retada cumpla el reto que se le asigne sin dudarlo dos veces. En este caso, un grupo de amigos decidió poner a prueba su “valentía” y se dispusieron a superar un reto sumamente peligroso, el cual tuvo consecuencias terribles.

Tal como podemos ver en las imágenes que ya son virales en Facebook, un joven fue retado a colocarse salsa picante en los ojos; si bien se hubiera pensado que el joven se negaría a realizar este reto, el joven no lo pensó dos veces y se aplicó una cantidad considerable de salsa la cual irritó totalmente sus pupilas.

El resultado de este reto fue tan brutal que el joven afirmó que los ojos le ardían demasiado por lo que tuvo que echarse leche en los ojos para poder aliviar un poco el dolor que sentía en su vista, la cual claramente se notaba irritada por la sustancia picante.

El video se ha vuelto viral en Facebook puesto que miles de usuarios criticaron este hecho ya que este tipo de “ejemplos” no se pueden mostrar en dicha red social donde cientos de jóvenes podrían intentar imitar este reto y podrían arruinar su vista para siempre.

Aquí te compartimos el video que ha desatado polémica por el contenido que nos reveló en dicho video viral.