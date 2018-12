Facebook: alumnos de la PUCP tienen su propio 'perrovaca', al igual que en la UNMSM [VIDEO]

Si eres estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), seguramente conoces a 'perrovaca', el mítico perro que vive en la Ciudad Universitaria y que suele acompañar a los estudiantes en todas las marchas que realizan. Aunque no lo creas, la PUCP también tiene su 'perrovaca' y se ha hecho 'famoso' gracias a Facebook.

Tan popular es 'perrovaca' en la comunidad sanmarquina que los alumnos de esta casa de estudios superiores decidieron crearle una página de Facebook, en la que suelen publicar memes usando su imagen e incluso hacen campañas para ayudar a este voluminoso can.

Si no eres de la UNMSM, debes saber que 'Perrovaca' suele recorrer toda la Ciudad Universitaria; sin embargo, su lugar preferido es el Comedor sanmarquino, donde los trabajadores suelen alimentarlo (a veces en exceso) y por eso el famoso perro tiene constantes problemas de sobrepeso.

Una gran sorpresa generó en las redes sociales, especialmente en Facebook, que una página compartiera un video que muestra a un perro que ha sido bautizado como el 'perrovaca' de la PUCP, ya que al igual que su contraparte sanmarquina, también viviría en dicha universidad.

Sin embargo, a diferencia del 'perrovaca' original, a la mascota de la PUCP al parecer no le gusta participar mucho en las manifestaciones que realizan los alumnos de esta universidad, ya que como podrás apreciar en el video compartido en Facebook, prefiere pasar el tiempo recostado en el pasto, lejos de los problemas.

El video original, compartido en Facebook por 'Última Noticia' generó ocurrentes comentarios y aquí te dejamos los mejores: "Ese perro es tan gil que se pierde solo", "Ese perro es vegano, inclxsive, batukero y come rico can, perrovaca es obesa, roja, tirapiedra y come lo que encuentra", "El Perrovaca de los Campos Elíseos".