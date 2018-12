YouTube: Piloto "se queda dormido" y provoca pánico al resto de la tripulación

Un miembro de una tripulación se encontraba grabando todas las actividades de su equipo durante pleno vuelo, hasta que llegó el turno de tomar las declaraciones de su piloto, quien no tuvo mejor idea que hacer una broma, la cual ha sido catalogada por varios usuarios de YouTube como una de las más pesadas del mundo. El clip ha despertado todo tipo de reacciones en los usuarios de la red social, por lo que ya es viral.

Al piloto se le ocurrió hacerse el dormido y de esta forma todo su equipo entró en pánico ya que creyeron que el avión se estrellaría. "Patrick, por favor no. Patrick, despierta", gritó desesperadamente el copiloto de la nave, tal y como se ve en el video viral de YouTube.

Luego de varios segundos, el piloto "despertó" y empezó a reírse. De esta forma, todo su equipo de trabajo se dio cuenta que en realidad se trataba de una broma pesada y no dudaron en darle algunos golpes.

"Esta fue la peor broma de todas. Casi morimos del susto", señaló el copiloto en la descripción del video viral de YouTube.

Miles de internautas también calificaron al piloto como uno de los bromistas más crueles del mundo y así lo dejaron saber en la caja de comentarios del video viral. "Yo me muero si me hacen ese tipo de bromas. Con eso no se juego porque le pudo dar un ataque a cualquiera", sostuvo un usuario de YouTube.

El video ha tenido demasiada repercusión, motivo por el que ya tiene más de 10 millones de reproducciones, cerca de 300 mil likes y cientos de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: