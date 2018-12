Facebook: gallo "celoso" ve a su dueño con otra mascota y decide tomar venganza [VIDEO]

"La decepción, la traición amigo". En las redes sociales, sobre todo en Facebook, ha llamado mucho la atención la reacción que tuvo un gallo al ver a su dueño con otra mascota. El ave se puso "celoso" cuando vio a su mejor amigo abrazando a otro animal y decidió tomar venganza al instante.

En Facebook circulan cientos de videos divertidos que tienen como protagonistas a los animales, uno de esos clips se ha hecho viral por mostrar la insólita conducta de un gallo que se percató que su dueño prefería a otra mascota frente a sus ojos.

El video de Facebook, que fue grabado por las cámaras de seguridad de una casa en Estados Unidos, muestra a un gallo de color blanco paseando como de costumbre por el patio de su hogar, hasta que de un momento a otro ve que su amigo humano ingresando al lugar con una nueva mascota.

Al ave no le gustó la idea y sus celos desbordaron de sus plumas. Video viral registró el preciso momento en que el gallo cobra venganza contra su dueño usando patadas y picotazos. Tal fue la fuerza que ejerció en emplumado animal contra su amo para que soltara al perro, que terminó arrojándolo al suelo.

El hombre que aparece en el clip de Facebook cayó de golpe sobre suelo junto a su nueva mascota. Por su parte, el gallo huyó de la escena muy satisfecho por sus represalias, sin imaginar que sería encarado por una de sus víctimas.

Tal como se ve en las imágenes, el perro no se amilanó al gallo y decidió perseguirlo para cobrar revancha. El desenlace de esta divertida historia no se logra ver en el video, pero según la leyenda de Facebook, no pasó a mayores.

Cabe mencionar que el curioso video ha sido visto por más de 2,1 millones de usuarios en Facebook y ha sido compartido más de 67 mil veces por los usuarios.

Mira lo que hizo este gallo 'celoso' a su dueño: