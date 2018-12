Facebook: tarántula se 'encariña' de ciclista y hace lo curioso para no dejarla ir [VIDEO]

En las redes sociales, sobre todo en Facebook, se ha hecho viral el video donde aparece la curiosa reacción que tuvo una tarántula al ver a una mujer ciclista estacionada en una carretera. El arácnido quedó "enamorado" con la joven y realizó una pequeña e inesperado acción para no dejarla ir. El resto de deportistas quedaron realmente impresionados con el comportamiento del animal.

El video de Facebook, que fue registrado por uno de los ciclistas, ha dado la vuelta al mundo ya que muestra la extraña conducta de una tarántula salvaje. El registro no tardó en hacerse viral a las pocas horas de haberse subido a Internet.

Según la descripción del video viral en Facebook, la ciclista se estacionó por un momento en medio de la carretera para descansar junto a su compañeros, sin imaginar que sería sorprendida por un peludo animal de ocho patas.

Los jóvenes lograron captar el curioso comportamiento que tuvo la tarántula cuando vio a la ciclista, en las imágenes se ve al arácnido correr rápidamente hacia la mujer y trepar sobre sus piernas. Nadie de los presentes esperó que este insólito hecho sucediera en medio del bosque.

Por su parte, la joven ciclista quedó muy aterrada e inmóvil cuando la tarántula trepaba por su pierna y pecho, sus gritos se oyen en el video viral. El animal se "encariñó" de la muchacha y no la quiso dejar libre.

Fueron varios segundos que la araña permaneció aferrada al cuerpo de la ciclista, luego decidió irse al ver que no lo querían cerca. El registro generó diversas reacciones en Facebook, sobre todo los "me divierte" y "me asombra".

Hasta el momento, el clip ha sido reproducido más de 41 mil veces en red social. Asimismo, fue compartido por 7 mil personas en Facebook.

Mira la divertida reacción de esta tarántula que ha impactado en Facebook: