Facebook: joven usa imagen de congresista Moisés Mamani para coquetear con su amiga secreta

Empezó diciembre y con ello, todas las festividades y juegos que este mes navideño conlleva. Como por ejemplo, el famoso "amigo secreto", el cual se realiza, por lo general, en el trabajo de todos los peruanos. Una joven subió a Facebook una curiosa imagen que le dejaron por sorpresa en su escritorio y se hizo viral.

Como sabemos, esta costumbre se viene realizando cada año, donde las personas tienden a dejar pistas para sus "amigos secretos" durante varios días. Para, al final, darle una sorpresa aún mayor. En esta oportunidad, usaron la fotografía del congresista Moisés Mamani para dar llevar un peculiar mensaje.

Tanto la congresista Leyla Chihuán, como Moisés Mamani siguen siendo víctima de los usuarios trols. La primera, por haber declarado que su sueldo no le cubría todos los gatos y el segundo, por tocamientos indebidos a una aeromoza, mientras se encontraba en pleno vuelo.

Es por ello que, una joven se sorprendió mucho cuando vio un curioso mensaje encima de su laptop en su sitio de trabajo. "Amiga secreta yo estoy Mamani... ¿Cómo haríamos?", se puede leer debajo de la foto del congresista Moisés Mamani.

Al ver esto, no tuvo mejor idea que subirlo a su cuenta de Facebook, donde no tardó en volverse viral pues fue un mensaje de "coqueteo" muy peculiar. Sin embargo, muchos no estuvieron de acuerdo con lo que estaba escrito, pues lo consideraron que era ofensivo y se podía tomar de miles formas.

Esto generó polémica pues algunos consideraron que fue una simple broma mientras que otros, lo tomaron como una falta de respeto.