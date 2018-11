Facebook: Perro no soportó su primer viaje en el auto y sufrió un accidente estomacal [VIDEO]

Un joven estaba aburrido en su casa viendo televisión con su enamorada, incluso quiso jugar con su perro; sin embargo, el can no tenía muchas ganas, por lo que decidió llevarlo en su primer viaje en auto. El dueño estaba tan emocionado que le pidió a la joven que grabe todo y subirlo a Facebook, sin imaginar que ocurriría una tragedia.

Todo iba de lo más normal, hasta que la enamorada se dio cuenta que algo no andaba bien. Su perro empezaba a sentirse mareado en todo el trayecto, incluso empezó a moverse por todos los asientos traseros. ¿Qué ocurrió? Sigue leyendo la nota, para que sepas todos los detalles del video de Facebook.

"No mames, no mames", se puede escuchar al joven mexicano, quien se asustó por todo lo que ocasionó el can, mientras su enamorada estallaba en carcajadas. El perro no aguantó la presión de su primer viaje en auto y tuvo un problema de diarrea, llegando a manchar toda la parte de atrás.

Tanto fue lo que arrojó que el perro no tuvo más remedio que acercarse a la ventana del conductor y sacar su rostro, donde empezó a tomar aire. La enamorada siguió riéndose fuertemente pues su enamorada es asquiento y no podía soportar el olor ni ver todo lo que ocasionó su mascota.

El video fue subido por el joven a su cuenta de Facebook, donde arrancó miles de carcajadas entre todos los usuarios, quienes no dudaron en compartirlo hasta que se hizo viral. Si eres una persona que no puede ver ese tipo de cosas, no te recomendamos ver el clip; de lo contrario, adelante.