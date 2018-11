Facebook: cantante de reggae improvisa tema y “trolea” a conductor de televisión [VIDEO]

Facebook se ha convertido en la red social preferida por miles de usuarios para compartir divertidos e hilarantes videos en los que podemos presenciar curiosos hechos que ocurren en el acontecer nacional e internacional.

Esta vez, un grupo de Facebook compartió un video en el que se pudo presenciar el épico troleo que efectuó un joven cantante de reggae al conductor de un programa de televisión en el cual fue invitado. El hecho ha generado miles de reacciones y risas en dicha red social, por la inesperada letra del tema que cantó en dicho espacio televisado.

El reggae es un género musical que se caracteriza por sus letras cargadas de contenido reflexivo y positivo; sin embargo, un joven exponente de dicho género decidió improvisar un tema en un programa de televisión al cual acudió y realizó un épico troleo al conductor de dicho espacio.

El hecho no pasó desapercibido por miles de usuarios de Facebook quienes no pudieron creer la inesperada improvisación que hizo cuya letra estaba cargada de bromas con doble sentido, las cuales no entendió el conductor de dicho programa.

“¿Por qué lavamos las toallas si se supone que estamos limpios cada vez que las usamos? ¿Pro qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes?” fueron algunos de los 'versos' que comenzó a recitar el joven artista del reggae, las cuales generaron el asombro de todos los espectadores de dicho espacio y de miles de usuarios de Facebook quienes no pudieron contener sus burlas por este cantante urbano, quien aparentemente se burló del entrevistador, quien conducía dicho espacio de señal abierta.

El video ha sido compartido en Facebook y miles reaccionaron a el puesto que nos puso de manifiesto el épico troleo que hizo esta cantante quien aparentemente se olvidó la letra de su tema que iba a promocionar y decidió improvisar otro.

Aquí el video que ya se ha vuelto viral en Facebook tras presenciar la hilarante presentación que tuvo este cantante en dicho programa televisado.