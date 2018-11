Facebook: mujer delata infidelidad de su novio, tras revisar el celular que él olvidó en casa [VIDEO]

Un nuevo video se ha vuelto viral en Facebook puesto que nos mostró a una joven mujer quien decidió delatar la infidelidad que cometió su pareja con otras mujeres en Instagram. La femina se percató que su novio había dejado su celular y al revisarlo pudo comprobar ella misma todo lo que le había estado ocultando durante todo este tiempo.

Tal como pudimos ver en el video que ella misma grabó y compartió en Instagram, Facebook y otras redes sociales; la joven decidió contar las mentiras y escrachó al sujeto quien no tuvo más remedio que salir y contar su versión en dicha red social.

Según se supo en Facebook, todo comenzó cuando el joven Marcelo Ceballos olvidó su celular en la casa de su novia con la que llevaba dos años de relación amorosa; la mujer llegó a su casa y revisó dicho dispositivo móvil donde descubrió que él la había estado engañando con otras mujeres durante bastante tiempo.

Molesta por lo que había descubierto, la joven decidió grabar un video y compartirlo en Instagram, Facebook y otras redes sociales para contar a todas las mujeres con las que él la había engañado, la clase de persona que era realmente su ex pareja.

“Pobre Marcelo revisé todas las conversaciones y la verdad no lo puedo creer. He encontrado fotos de las mujeres que veía. La verdad Marcelo yo no lo puedo creer y lo peor de todo es que me dices que es una broma”, comentó la mujer muy molesta por descubrir el engaño que había realizado el sujeto.

Sin embargo esto no es todo ya que además comentó que hace dos años estaba con él y que tras este hecho la relación había llegado a su fin. El hecho ha circulado no solo en Instagram, sino también en Facebook donde miles de usuarios criticaron la actitud del sujeto, quien pese a estar comprometido aún seguía conversando y pidiendo fotos íntimas a varias jóvenes en Instagram.

Pese a la lluvia de críticas que se generaron en Instagram por este inesperado ‘destape’, el joven Marcelo Ceballos decidió romper su silencio y publicó un post en dicha red social donde decidió contar su versión de los hechos.

Sobre este tema, Marcelo Ceballos mencionó que él ya no es novio de la joven mujer desde hace más de dos meses; además criticó que se le haya violando su ‘intimidad’ y mencionó que cuenta con el respaldo de su familia y amigos quienes saben qué clase de persona es en realidad.

Aquí te compartimos el video que grabó su exnovia quien enfurecida decidió revelar el ‘engaño’ que presuntamente habría cometido el joven en Instagram; su historia se ha vuelto viral en Facebook, donde miles comentaron el hecho tras revelarse en dicha red social.