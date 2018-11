Facebook: Médicos tragaron piezas lego y asombraron al mundo por su descubrimiento (VIDEO)

Todo por la ciencia. Usuarios de Facebook han quedado sorprendidos por la hazaña de seis doctores quienes decidieron realizar un insólita investigación y se tragaron voluntariamente las populares piezas de Lego descubriendo un asombroso resultado.

Los avezados pediatras de Australia y Reino Unido, se atrevieron a realizar el experimento para demostrar cuánto demoran en ser evacuados estos pequeños objetos y así tranquilizar a los padres cuando sus hijos se los traguen. El caso fue publicado en Twitter pero fue compartida en Facebook donde causó mayor sorpresa.

De acuerdo a los resultados, que fueron publicados en la revista The Journal of Pediatrics and Child Health, un adulto tarda en promedio 1,71 días en desechar una de estas piezas. En algunos personas el proceso tarda de dos a tres días. Lo que asombró es que uno de los pediatras nunca encontró la cabeza de una de estas piezas, sin embargo no se preocupó porque sabe que saldrá más adelante.

Los participantes sostuvieron que no había algún peligro al ingerirlos, no causaron sensaciones desagradables y tampoco afectaron la consistencia de las heces. Todo un éxito que fue aplaudido por los usuarios de Facebook que compartieron el caso en otras redes.

Así que padres, despreocúpense cuando sus hijos jueguen con estas piezas debido a que los médicos han demostrado que no corren algún peligro, es más, indicaron que es posible que el sistema digestivo de los niños los expulsen más rápido.

Sin embargo, esto es completamente diferente si los hijos tragan objetos afilados, imanes o monedas, en esos casos aconsejan llevar al pequeño al centro médico más cercano.