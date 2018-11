Facebook: parodian declaraciones de Diego Maradona para burlarse de Alan García [VIDEO]

Sigue estando en el 'ojo de la tormenta'. El expresidente Alan García es el nuevo blanco de todos los 'trols' de las redes sociales, quienes no han parado de realizar memes y videos virales sobre el asilo diplomático. En esta oportunidad, un nuevo clip se ha convertido en el viral de Facebook.

Hace una semana que Alan García sigue en la embajada de Uruguay, donde escribió una carta en la cual se declaraba ser un "perseguido político". Ante esto, miles de periodistas salieron a decir que esto no era así, es por ello que, los usuarios usaron una declaración de Diego Maradona, para 'trolearlo'.

"Amigo aprista, dame un motivo de porqué Alan García es un perseguido político", se puede leer en la descripción del video. En ese momento, aparece Diego Maradona, quien no puede formular ninguna oración. El ex astro argentina empieza a balbucear durante varios segundos, dejando atónito a miles.

Este video ha causado mucha risa entre todos los usuarios de Facebook. "No entendí nada pero estoy de acuerdo", "Palabras muy profundas", "No se qué dijo pero no miente", "Duras declaraciones", "La palabra de Maradona es la palabra de Dios", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Cabe resaltar que, este extracto fue sacado de una entrevista por parte de ESPN, donde Diego Maradona fue consultado sobre su equipo, Dorados de Sinaloa. Durante la transmisión, el DT argentino no podía vocalizar y le costaba armar aunque sea una palabra, algo que se volvió viral en las redes sociales.