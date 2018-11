Facebook viral: padre da gran lección de vida a su hija que perdió el año escolar [VIDEO]

Un padre compartió un video en Facebook, donde muestra la gran lección de vida que le dio a su hija, quien perdió nuevamente el año escolar. Miles de usuarios respaldaron la decisión, por ello, esto rápidamente se volvió viral.

En las imágenes de Facebook, el padre totalmente indignado por la actitud de su hija adolescente de 14 años, agarra su celular y empieza a grabar como una forma de hacerle pasar vergüenza.

“Lo voy a subir al Facebook de su perfil”, expresa el padre, como se escucha en el viral, en un tono de advertencia ante el año escolar que perdió su hija.

Como se aprecia en el video de Facebook, la adolescente se tapa el rostro en todo momento mientras su padre la estaba regañando porque manifestaba que con su actitud le comprobaba que “quiere ser ama de casa”.

El padre castigó a su hija, de manera que ella lave la ropa de él a mano, no la de sus hermanos ni de otras personas; como lo indica en el viral de Facebook, que ya cuenta con miles de reproducciones.

Miles de usuarios de Facebook respaldaron la acción que tomó el padre con su hija, ya que consideran que tenía que darle una lección al no saber aprovechar el esfuerzo y las oportunidades que le brindan para poder superarse.

“Más que bien, porque cuantos quisieran tener la oportunidad de poder estudiar en un buen colegio, y no tienen esa posibilidad”, “muy bien, aveces no saben valorar porque engrien a los hijos y no les mandan ayudar en casa de pequeños se les enseña apoyar en todo”, “excelente que el padre discipline a su hija, se ve q quiere lo mejor para ella”, son algunos de los comentarios en Facebook.

Mira aquí el video viral de Facebook: