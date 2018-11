Facebook: 'Perro cocinero' tiene peculiar manera de escoger los ingredientes a cocinar [VIDEO]

Todos alguna vez hemos necesitado ayuda en la cocina. Sobre todo, a la hora de escoger los productos que se necesitan para preparar los mejores platillos culinarios. En esta ocasión, un curioso video de Facebook muestra al mejor ayudante que puede tener una persona: su mascota.

El siguiente material audiovisual ha sorprendido a miles de personas, quienes no dudaron en compartir en sus cuentas personales de Facebook. En las imágenes se puede ver como el perro va escogiendo cada ingrediente que va a ser usado para preparar un platillo. ¿Quieres ver el resultado? Sigue leyendo la nota.

La página encargada de subir este video fue LADbible, donde se puede ver a un pastor alemán quien empezó a saborear todos los ingredientes. En primer lugar, le pusieron un trozo de pollo a la mascota, quien empezó a comerlo. Sin duda alguna, le gustó bastante.

Con el correr del video, se puede ver como el pastor alemán degusta de un trozo de sandía, carne de cerdo con muchas ganas. Sin embargo, cuando le pusieron un hongo para comer, el can se resistió y no quiso hacerlo. Primero empezó a olerlo y al no gustarle, decidió que eso no vaya en el plato.

Todos los usuarios de Facebook se quedaron sorprendidos, al ver como el perro empezaba degustar de cada ingrediente y con la finura con la que escogía cuales iban a servir para preparar el plato o no. Sin duda alguna, un ayudante que todo amante de la cocina debería tener en su casa o restaurante.