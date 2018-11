YouTube viral: reportera es 'tacleada' accidentalmente por jugadores de fútbol americano en transmisión en vivo

Te reirás un montón. Las reporteras al nivel del ras de cancha de los diversos partidos viven muchas aventuras y acciones arriesgadas. En más de una ocasión han sufrido pelotazos en la cara y en otras, como el nuevo viral de YouTube, reciben golpes de los mismos jugadores.

A través de su cuenta de Twitter, la misma reportera Laura Rutledge, compartió el video su 'fail', el cual se volvió viral y los usuarios aprovecharon para colocarlo en la plataforma de YouTube, donde ha rebotado en las diferentes redes sociales.

La afectada, periodista de ESPN en EUU, se encontraba informando sobre un partido de fútbol americano de lo más normal, cuando unos jugadores se encontraban disputando un balón. Sin embargo, la fuerza de la pelea les llevó hacia el lado de Laura, llegando a golpearla.

En las imágenes se puede ver como fue golpeada duramente para luego caer en la pista, siendo atendida inmediatamente por todos los que estaban presentes en ese momento. Los usuarios de YouTube y Twitter estallaron en carcajadas, pues esta clase de 'fails' es algo común que viven las reporteras.

La periodista tomó con humor lo currido, pues ella misma compartió esto en su cuenta personal de Twitter, donde también subió un video en el cual un perro la hacía arrastrar por los suelos en plena transmisión en vivo.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened...even though I’m a Gator 😏 pic.twitter.com/b1FTCPaqtH