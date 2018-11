Facebook : ¡Para qué te traje! Sujeto mandó al cielo el balón estando a centímetros del arco [VIDEO]

El fútbol es un deporte que a muchas personas se les hace muy simple practicarlo y no solo sucede en nuestro país sino alrededor del mundo. Sin embargo, un sujeto deshonró de la peor forma este deporte a través de un video que se hizo viral en la red social de Facebook.

De todas las formas, la manera más fácil de definir y considerada ´la pena máxima´es de penal, donde el jugador se encuentra solo frente al arco y debe vencer solo al portero. Son muchas las posibilidades de realizar un gol, pero el personaje de este video se pasó de malo.

Y es que el hombre se hallaba en un feria donde varios asistentes esperaban ver un gol muy simple pues la pelota que debía patear se encontraba a escasos centímetros de un pequeño arco y sin nada ni nadie quien lo impidiese..

El hombre tomó vuelo y pateó la pelota de manera horrible mandándola al cielo muy lejos del arco y ante la impresión de todos los asistentes. Ni ellos, ni los cibernautas que vieron el video podían creerlo. Felizmente, el sujeto, tuvo sentido del humor y se ríe al final de su estrepitoso acto.

El video que ya es viral en Facebook dejó muchas reacciones sobre todo los "me divierte" y "me impresiona" no se hicieron esperar. Además los usuarios aprovecharon para comparar a su amigo menos hábil con la pelota.

MIRA EL VIDEO VIRAL DE FACEBOOK :