YouTube viral: cristiano ingresa a discoteca para evangelizar a fiesteros y no creerás lo que sucedió [VIDEO]

En YouTube se compartió un curioso video viral que ha despertado la atención de millones de usuarios tras ser testigos de la insólita reacción que tuvieron los asistentes de una discoteca al escuchar la palabra de Dios por un pastor evangélico que ingresó al lugar para "bendecir" a los fiesteros. ¿Cómo reaccionaron?

Las imágenes de YouTube que fueron grabadas en una concurrida discoteca de Santo Domingo en República Dominicana ha dado la vuelta al mundo, un hombre con saco y cortaba nombrado como el pastor Wander Bautista ingresó con una biblia en brazos para leer la palabra de Dios.

Algunos creyentes en las redes sociales quedaron pasmados con las imágenes y compartieron sus comentaros tras la actitud que tomaron las personas que estaban en la fiesta ya que el hombre tomó el micrófono del DJ para pedir a los presentes que repitan sus prédicas.

“En esta noche no hay diablo, no hay muerte ni accidente que me mate, porque hoy Dios mandó a un hijo a guardarme, a bendecirme y protegerme hasta en la discoteca con la fe de Dios vendrá a mí porque soy importante para Dios", repitieron los jóvenes con los brazos estirados en alabanza.

Cabe mencionar, que otros usuarios de YouTube se burlaron de las imágenes por cómo actuaron los asistentes, luego que el creyente paralizara la fiesta para dar un sermón de fe. Aquí te compartimos el video completo para que puedas apreciar las imágenes.

Mira aquí el video viral de YouTube: