Facebook: gatito es captado trabajando como masajista en un spa de Filipinas [VIDEO]

Como todo un profesional. Gato masajista esta causando furor en las redes sociales por se el primer felino en ejercer el oficio en un spa en Filipinas. A través de Facebook, una página dedicada a la vida de los animales difundió el clip dejando a miles de usuarios impactados. Las imágenes que muestran al minino en su jornada laboral no tardaron en hacerse viral.

En Facebook, los usuarios comparten videos de las ocurrencias de sus mascotas, algunas graciosas y otras nostálgicas, una prueba de ello es el registro que se volvió viral por mostrar a un gato "trabajando" como masajista en un spa.

El felino fue captado dándole masajes a una mujer. En las imágenes de Facebook se puede ve al gato usando sus patas y uñas para relajar los músculos del glúteos de su clienta. Por otra parte, su 'compañera de spa' está trabajando en los pies.

El gatito masajista se ha convertido en una celebridad en las redes sociales tras difundirse el video que su propia dueña colgó en Internet. La mascota luce concentrado en su labor, ni la risa ni las miradas del resto de clientes lo inmutan.

En ningún momento de la divertida escena, el felino deja de realizar su trabajo como masajista. Es más, parece disfrutar de la sesión de spa. Por su parte, la clienta se mantiene relajada mientras recibe los intensos masajes del minino.

Una de las ocurrencias más comunes de los gatos es que ellos constantemente están afilando sus uñas, no importa el lugar. Además, son unos expertos masajistas, de esa forma demuestran su cariño.

El curios video se hizo viral al ser reproducido por 55 mil usuarios en Facebook. Asimismo, el clip fue compartido por más de mil usuarios en la red social. Los comentarios en la publicación no se hizo esperar: "Morí de amor, yo tengo 9 masajistas gatunos, particulares, así que cero contracturas", "o tengo a mi gordo Orión y así me hace masaje en la espalda", "Mi boni ahora se pondrá a trabajar, por qué no se me ocurrió esto antes de coger la crisis", fueron algunos.

Mira la divertida escena de este gato que es viral en Facebook: