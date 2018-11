Facebook: Piurano causa furor en redes al lanzar pegajoso huayno “Chihuán” [VIDEO]

Tras las polémicas declaraciones de Leyla Chihuán sobre su ‘situación económica', miles de usuarios de Facebook lanzaron diversos memes en los que el término 'estoy chihuán' se ha convertido en el nuevo viral del momento.

Tanta es la acogida que tiene esta popular frase que ahora, un músico piurano se ha unido a la moda y ha lanzado un pegajoso huayno que se ha convertido en toda una sensación en Facebook, red social en la que su nuevo tema “Chihuán” ya es todo un éxito.

“Estoy chihuán”, es la polémica frase que se hizo famosa en redes sociales tras las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, quien aseguró que no le alcanzaba su sueldo; el hecho generó diversas reacciones y miles de ingeniosas publicaciones en Facebook, las cuales ironizan las declaraciones de la fujimorista.

Esta vez, un músico piurano llamado Gaspar Córdova decidió sumarse a este viral y ha lanzado un huayno en el que cuenta la historia de un hombre que es abandonado por su pareja y queda “Chihuán”.

La canción ha sido lanzada solo hace algunas horas y ya cuenta con miles de reproducciones en Facebook, donde el pegajoso tema se ha logrado ganar el aprecio de los cibernautas no solo por la música, sino la letra de este singular tema del artista piurano.

“Ahora no voy a salir, al baile no voy a ir, solo me voy a quedar porque estoy Chihuán”, se puede escuchar en el jocoso huayno, el cual promete ser toda una sensación en las radios locales y en las fiestas costumbristas de Piura.

“Sin duda será todo un éxito”, “El hit del verano”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en dicho video compartido en Facebook, en el que sin duda alguna se hace alusión a la polémica declaración de la congresista fujimorista, quien afirmó que el sueldo que recibe en el Congreso, no le alcanzaba para el estilo de vida que posee.

El tema ya ha sido aplaudido por cientos de usuarios de Facebook y hoy te lo compartimos para que puedas disfrutarlo.