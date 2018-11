Facebook: trabajadora de cine se graba insultando a clientes cochinos y recibe fuertes críticas [VIDEO]

Trabajadora de cine generó gran controversia en Facebook, luego que hiciera público el video donde insultó a los clientes del establecimiento por no recoger sus desperdicios antes de retirarse, hecho que se volvió viral en las redes sociales y dividió a los usuarios por sus comentarios.

En la publicación de Facebook que realizó la muchacha, ella se indignó con los clientes del cine Cinépolis de México que según indicó ella 'acostumbran dejar toda la basura en la sala' y ante su molestia compartió un insólito video donde se grabó con la cámara frontal de su teléfono.

“¿A los cuántos años se enteraron de que la charola que piden para meter sus cosas al cine, también la pueden usar para sacar ¡su pinche basura de la sala!?”, recordó la trabajadora para los usuarios de México que recurren al cine.

La publicación que fue compartida en la plataforma de Facebook tuvo diversas reacciones de los usuarios, donde algunos de ellos calificaron a la empleada como "floja", mientras que otros apoyaron a la chica con sus declaraciones e indicaron que los usuarios deberían ser más higiénicos.

"Si no tiran basura tu no tendrías trabajo", "Si no tiró basura, tu no tienes trabajo" que mediocres. Por eso el país no dejara de ser tercermundista", "También si quieren les lavo la chorala para que no se sientan..", fueron algunas de las reacciones de los internautas en Facebook.

Aquí te compartimos algunas capturas de imagen de la publicación y también el video que es viral en las redes sociales para que puedas apreciarlo.