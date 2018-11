Facebook: chica disfrutó exquisito plato preparado por su madre, sin saber que se comió a su patito [VIDEO]

Un nuevo viral de Facebook nos ha revelado una increíble historia que ha generado conmoción en miles de usuarios de dicha red social.

Todo comenzó cuando en Facebook una joven decidió contar a sus amigos el triste final que había tenido su mascota a quien había criado desde muy pequeño. La joven narró entre lágrimas lo que su madre había hecho con su patito a quien ella amaba mucho.

¿Qué pasó? La joven decidió contar todo en Facebook y nos reveló que esa misma noche su madre había preparado un exquisito platillo que ella degustó con mucho gusto; sin embargo, cuando preguntó qué tipo de carne le habían servido se enteró de una terrible verdad.

Y es que su mamá le reveló que había sacrificado a su patito para poder preparar dicho plato que habían degustado en familia. El hecho conmocionó demasiado a la joven, quien no pudo contener sus lágrimas tras conocer el final de su pequeña mascota, a quien ella había criado desde pequeño.

