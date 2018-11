Facebook: hombre no sabe tocar melodía de 'Angry Birds' y su loro le enseña cómo se hace [VIDEO]

Aunque ya no es tan popular como hace algunos años, 'Angry Birds' todavía tiene muchos fans en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde se acaba de hacer viral un video que nos muestra a un loro enseñándole a su dueño cómo suena la canción de este videojuego.

No hay muchos detalles sobre este gracioso video, ya que la página de Facebook que lo publicó no brindó muchos detalles; sin embargo, eso no impidió que las imágenes se volvieran tendencia y sean compartidas por miles de usuarios en las redes sociales.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen más de 28 mil reproducciones en Facebook, el hombre comienza a tocar una flauta en compañía de su loro y la canción que eligió es la pegadiza música de Angry Birds, un videojuego para celulares desarrollado por Rovio.

En vista de que la música estaba muy desafinada, el simpático loro decide interrumpir a su dueño para enseñarle la forma correcta de tocar esta melodía, lo que provocó que miles de personas en Facebook queden encantadas con la interpretación del ave.

"Qué ave tan talentosa", "Me gustaría que mi lorito aprendiera a cantar así", "Esa mascota vale oro", son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron a este video viral que está dando que hablar en las redes sociales.

Creada en 2009 por Peter Vesterbacka y Jere Erkko, Angry Birds tuvo un crecimiento exponencial que le permitió en 2012 convertirse en la aplicación más popular del año en la Google Play y la App Store, incluso tuvo una adaptación cinematográfica hace algunos años.