Facebook: Hombre infiel teme lo peor y pide que no arreglen su celular [FOTO]

Una increíble publicacón de Facebook ha dividido a dicha red social, tras revelar el curioso ‘mensaje de ayuda’ que hizo un hombre infiel al técnico que su mujer contrató para que arregle el smartphone en el que presuntamente se encontraban las pruebas de su infidelidad.

El hombre se encontraba entre la ‘espada y la pared’ por lo que decidió buscar el apoyo del especialista a quien dejó un curioso mensaje el cual ya es viral en Facebook y otras redes sociales en las que se compartió su “pedido de auxilio”.

Todo comenzó cuando en Facebook se compartió una curiosa imagen y la historia que hay detrás de ella, ha generado todo tipo de comentarios en dicha red social; y es que un hombre infiel, desesperado por evitar que su mujer no descubran las pruebas de su infidelidad decidió destruir su smartphone y así borrar toda evidencia de su engaño.

Sin embargo, el sujeto no contó con que su esposa acuda a un técnico para arreglar dicho celular y así recuperar las pruebas que permitan que inicien los trámites para el divorcio. Desesperado por evitar que esto suceda, el hombre decidió recurrir a su última esperanza y camufló un mensaje secreto para el técnico al que acudiría su mujer.

Dicho mensaje fue filtrado en Facebook y miles de usuarios quedaron sorprendidos tras ver la desesperación que mostró el sujeto al pedir un apoyo al técnico que arreglaría dicho dispositivo.

“Amigo técnico, por favor no arregle este celular, si mi mujer ve las fotos me mata. Ahí le envío un regalito”, fue el mensaje que dejó el hombre infiel al especialista, junto con 20 dólares para comprar su “silencio”. Las reacciones frente a este pedido de “ayuda” no se hicieron esperar en Facebook, donde miles de usuarios se animaron a brindarle algunas buenas tretas para nunca ser descubierto por su señora.

“Realmente la desesperación hace posible este tipo de cosas”, “Alguien va dormir en el sofá esta noche”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Facebook, quienes se burlaron de la desesperación del sujeto y cuyo mensaje ya es viral en dicha red social.