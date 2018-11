YouTube viral: samurái aterra a jóvenes con su macabra broma pesada al usar su espada [VIDEO]

Quedaron impactados. El viral de YouTube mostró la aterradora broma pesada que realizó un samurái en un establecimiento de autos en Estados Unidos para espantar a algunos jóvenes que transitaban por el lugar, hecho también generó pánico en las redes sociales.

En las escenas el protagonista estuvo vestido con un traje de samurái, la armadura japonesa característica para los hombre de guerra que vayan a batallar este traje consta en cubrirse el rostro para evitar que se revele su identidad. Por ello, las víctimas de YouTube quedaron en shock los macabros hechos.

El hombre, cubierto con su traje de samurái se instaló dentro de un cochera, junto con un maniquí que llevaba incorporado líquido rojo para aparentar la supuesta muerte de personas cuando el sujeto decapitaba a los muñecos con su espada.

Los jóvenes, víctimas del viral de YouTube, quedaron aterrados al ver las escena del supuesto asesino. Este hecho, generó que los internautas en las rede sociales se manifiestes con diversas posiciones ante esta terrible broma.

"Han podido matar del susto a esas personas, no se puede jugar de esta forma", "No comparto la diversión de algunos que no piensan en los demás", compartieron algunos usuarios de YouTube en sus mensajes de la publicación.

Recordemos que, esta no es la primera vez que en Estados Unidos publican este tipo de videos aterradores como experimentos sociales, para conocer la reacción de las personas y que quede como un curioso clip.