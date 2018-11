Google Maps: encontraron la papa más grande del mundo en el lugar menos pensado [FOTOS]

Una de las plataformas preferidas por todos los usuarios para encontrar extrañas fotografías, sin duda alguna es Google Maps. Gracias a esta herramienta de Google, muchas personas pueden recorrer diversas calles de países que se les hace lejano ir. Es por ello que descubren hechos insólitos.

Como por ejemplo, la imagen de un vegetal gigante. Esto ha sorprendido a miles de usuarios en las redes sociales, quienes se quedaron con la boca abierta luego de ver esto. ¿No lo crees? Sigue leyendo la nota, para que veas las mejores imágenes del nuevo descubrimiento de Google Maps.

Un joven tenía muchas ganas de conocer Canadá, por lo que se animó a visitarlo usando la herramienta del gigante de Internet, Google Maps. Es por ello que empezó a recorrer las calles de este país, específicamente en Dewr Ln, cuando se sorprendió con algo sumamente insólito.

Un extraño museo le causó asombro, "The Canadian Potato Museum"; sin embargo, la entrada era lo más llamativo, pues aparecía la papa más grande del mundo. Tras ver esto, no dudó en sacar unas fotografías y colocarlas en sus redes, donde no tardaron en volverse viral, pues es raro ver un vegetal de ese tamaño.

En este curioso museo, se pone énfasis en su cultivo, así como la forma en que se trabaja en diversos países. Incluso, está rodeado de un campo de patatas, haciéndolo así más llamativo. A continuación podrás ver las mejores imágenes de Google Maps de este curioso Museo que ha llamado la atención de miles.