Vía Facebook: "Tío PNP" se une a la moda del "¡Cállese viejo lesbiano!" para dar sabio consejo [VIDEO]

A través de Facebook, el popular meme del “¡Cállese viejo lesbiano!” no para de causar furor en los miles de usuarios que se contagian por el remix del curioso dinosaurio, incluso ya comparten videos de ellos disfrazados.

Sin embargo, nadie se imaginó que la Policía Nacional del Perú también caería en la sensación del “¡Cállese viejo lesbiano!” a su propio estilo, que ha hecho reír a miles.

Por medio de la página oficial de Facebook de la Policía Nacional del Perú, como nos tiene acostumbrados el CM o más conocido como “Tío PNP” vuelve hacer de las suyas al sumarse a la fiebre del “¡Cállese viejo lesbiano!” para lanzar un consejo.

El video fue compartido en Facebook y rápidamente se ha vuelto viral es cuestión de minutos, donde ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios haciendo reír a los usuarios.

Incluso en uno de los comentarios el “Tío PNP” pide que dejes tu like también al estilo del remix dinosaurio del “¡Cállese viejo lesbiano!”.

“Si no te supieron amar, las penas no debes ahogar. Si vas de juerga al bar, la caña no debes llevar. Recibiste un trago gratuito, terminaste pepeado y solito. Antes de ir a tomar recuerda lo que te puede pasar”, se escucha en el video subido a Facebook.

Al final de las imágenes del nuevo viral de Facebook de la Policía Nacional del Perú se puede oír una frase: “Es un consejo que doy, por que el tío PNP soy”.

No es la primera vez que el "Tío PNP" se une a los virales de Facebook, anteriormente lo hizo con la frase de una periodista peruana que lanzó en una trasmisión en vivo. "¿Dónde #*&3M está Julio?'", expresó.

Aquí te compartidos el sabio consejo del “Tío PNP” al estilo del “¡Cállese viejo lesbiano!” que ha hecho reír a miles en Facebook.