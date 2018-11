YouTube viral: mujer descubre a su hijo en marcha estudiantil y lo saca a punta de correazos [VIDEO]

Realmente sorprendente. Miles de personas en YouTube han quedado impactadas, luego de apreciar un video grabado en Colombia que nos muestra el preciso instante en que una mujer llega a una marcha estudiantil buscando a su hijo, un joven universitario, que había acudido a la protesta sin permiso.

Según detalla Pulzo, este incidente que ha dado la vuelta al mundo gracias a YouTube, se produjo en las inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander (UIS), ubicada en Bucaramanga, Colombia, donde un grupo de estudiantes protesta desde hace varios días.

Aunque las imágenes publicadas en YouTube no son muy nítidas, ya que al parecer fueron grabadas con un teléfono celular, si se puede apreciar a la enfurecida mujer que buscaba a su hijo, quien había acudido a protestar con el resto de sus compañeros.

Como podrás apreciar en las imágenes, que tienen miles de reproducciones en YouTube, un grupo de jóvenes intenta calmar a la señora, algunos de ellos están encapuchados o usando máscaras para que no sepan su verdadera identidad.

Sin embargo, la mujer no se calma, sigue preguntando por su hijo y muy enojada golpea el piso con una correa ante la mirada de los asustados estudiantes: “¡Necesito a Juan Diego Reyes Sánchez, que salga de una vez", “¡Yo le dije a él que no se me metiera aquí!”, dice la señora.