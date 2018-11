Facebook: Clínica dental trolea a usuarios al recordar sonrisa de Freddie Mercury [FOTO]

Hace solo algunos días se hizo viral en Facebook la increíble publicación de una clínica dental que, aprovechando el lanzamiento de la película biográfica del vocalista de Queen, Freddie Mercury; decidió lanzar una ingeniosa campaña publicitaria que no pasó desapercibida por miles de usuarios.

Y es que el centro de salud dental no tuvo mejor idea que ‘trolear’ a los usuarios, al hacer alusión a la peculiar sonrisa del artista de “Bohemian Rhapsody” quien ha sido muy recordado tras el lanzamiento de la película en la que se cuenta su vida.

Miles de usuarios de Facebook, quedaron sorprendidos con la campaña que lanzó la Clínica Dental López en San Miguel de El Salvador. Tal comos nos reveló la curiosa publicación que se compartió en dicha red social, el centro médico quería lanzar una campaña de colocación de brackets y no tuvo mejor idea que ‘trolear’ a todos los usuarios, al hablar del talento que tenía Freddie Mercury para el canto, pese a tener la peculiar dentadura que tenía.

“Freddie Mercury nunca se arregló sus dientes porque le servían para cantar increíble... tú no eres Mercury y no cantas”, se puede leer en dicha publicación de Facebook que ya cuenta con más de 51 mil likes y miles de comentarios en los que resaltaron la creatividad de la clínica para llamar la atención de los usuarios que presentan este problema dental al igual que el reconocido cantante de “I want to break free”.

Como era de esperarse, miles de usuarios de Facebook compartieron dicha publicación que se viralizó en dicha red social, llegando a niveles insospechados. Tanto fue la acogida que tuvo, que la empresa agradeció los comentarios que generó y los nuevos seguidores que se ganaron en dicha red social, donde han prometido lanzar algunas campañas dentales pensando en sus fans.

Aquí te dejamos la publicación original que se viralizó en solo horas de haber sido lanzada en Facebook.