YouTube viral: Joven decide cortarse el cabello después de once años y su nuevo look sorprende a todos [VIDEO]

En el video que ya es viral en YouTube, podemos ver como poco a poco el estilista le va cortando su largo cabello el cual lo había dejado crecer durante los últimos once años; tal como vemos en las imágenes compartidas en dicha plataforma de videos, el joven quien usaba 'dreds' en su melena, se dejó someter a este cambio de look y el resultado hoy ha sorprendido a miles de usuarios quienes no ocultaron su asombro con cálidos comentarios.

“Ha quedado espectacular”, “Todo un galán”, “Me enamoré”, fueron algunos de los comentarios que se ganó el joven deportista en YouTube, donde además lo compararon con el reconocido actor estadounidense Will Smith.

Aquí te compartimos el video viral de YouTube en el que el joven mostró su radical cambio de look al cual fue expuesto luego de tanto tiempo.