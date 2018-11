Facebook: Barbero hace creer que cortó el cuello a su cliente y todo acaba mal

Un barbero se animó a jugarle una de las peores bromas de la historia a su cliente favorito. Esta consistía en hacerle creer que le había cortado el cuello; sin embargo, la escena se hizo viral en Facebook por su inesperado desenlace, el cual puso en riesgo la vida de la víctima.

Tal y como se observa en el video viral de Facebook, el barbero colocó a su cliente en la silla. Posteriormente le puso la manta para cubrir su cuerpo, luego le colocó una crema de afeitar en la barba y por último derramó una tinta líquida de color rojo en todo su rostro.

El cliente no sospechaba de nada por lo que decidió cerrar los ojos. Sin embargo, a los pocos segundos el barbero empezó a gritar descontroladamente y esto alertó al joven. "Llamen a una ambulancia, por favor. Es una emergencia", dijo el barbero, tal y como se ve en el video viral de Facebook.

El pobre joven abrió los ojos y se percató que había sangre derramada en todo su cuerpo por lo que se desmayó de la impresión. De acuerdo con el video viral de Facebook, el barbero empezó a reírse, pero luego todo el asunto con seriedad e hizo de todo para despertar a su víctima.

Luego de varios minutos, el cliente se repuso y luego se percató que en realidad todo se trataba de una cruel broma que su barbero había realizado.

Miles de internautas también se rieron con esta cruel broma y así lo dejaron saber en la caja de comentarios. "Esta es la broma más cruel que he visto en mi vida, pero me hizo reír. Te ganaste tu like", sostuvo un usuario de Facebook tras ver el video viral.

Hasta el momento, el video viral tiene más de 3 millones de reproducciones, cerca de 40 mil reacciones y miles de comentarios en Facebook. Estas cifras han hecho que este clip sea uno de los más vistos de la semana.

Mira el video viral de Facebook: