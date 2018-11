Facebook: arriesgado deportista cumple el reto de caminar sobre cuerda floja con los ojos vendados [VIDEO]

En Facebook, un viral ha impresionado a los usuarios de la plataforma luego de ser testigos de la arriesgada maniobra que realizó un deportista extremo para cumplir su reto que consta en caminar sobre una cuerda floja por más de 700 metros de altura. Miles de internautas al ver las imágenes quedaron en shock.

Antoine Cretinon, es el joven deportista de 23 años que aceptó el desafío para caminar sobre la cuerda floja con los ojos completamente vendados. Las imágenes que se registraron en Facebook fueron grabadas en Francia en el Lago Annecy.

“Estaba muy tranquilo, así que decidí intentar caminar con los ojos vendados. La primera vez fue muy difícil mantener el equilibrio. Luego, me tomé un tiempo para calmarme y me quedé con los ojos vendados mientras estaba sentado en la cuerda, tratando de acostumbrarme a no ver”, comentó el arriesgado joven después de superar su reto.

El intérprete de este viral de Facebook caminó ida y vuelta sobre el cordón a más de 700 metros de altura, el video fue filmado el 6 de octubre de 2018, a unos 2.300 pies sobre el Lago Annecy y se ha convertido en uno de los más impactantes de las redes sociales.

Los internautas se espantaron al ver al joven sobre la cuerda, en los comentarios de Facebook se leyeron mensajes como: "Ese hombre se arriesgó la vida, está desafiando a la gravedad", "Dios ese joven pudo haber muerto", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.