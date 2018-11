Facebook: Ingenioso 'truco' de niño peruano para que no detecten su cansancio se viraliza [FOTO]

Un pequeño niño se ha ganado el ‘respeto’ y el aplauso de miles de usuarios de Facebook tras revelarse el ingenioso método que utilizó para que su maestro no detecte el cansancio que tenía aquella tarde.

La imagen ya es viral en Facebook, donde varias personas compartieron la fotografía del pequeño y además se animaron a decir que lo pondrían en práctica, cuando realmente se encuentren exhaustos y tengan que ir a una clase en su universidad. ¿Qué hizo? Aquí toda la verdad detrás de esta curiosa fotografía viral.

Todo comenzó cuando Rodrigo, un pequeño estudiante de secundaria, tenía que ir a su colegio para tomar una clases; sin embargo, el infante había dormido muy poco la noche anterior por lo que estaba demasiado exhausto como para prestar atención a las clases en su colegio.

Frente a esta difícil situación, el menor no tuvo mejor idea que fingir que escuchaba las clases mientras en realidad estaba totalmente dormido. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, tal como nos reveló una curiosa imagen compartida en Facebook, el menor se pintó dos ojos, una nariz y una boca en su cabeza rapada a fin de fingir que estaba prestando atención a dicha materia impartida en su colegio.

El resultado ha sido muy comentado en Facebook, donde miles de usuarios lo felicitaron por su creatividad y hasta afirmaron que lo imitarían para fingir prestar atención en algunos cursos de la universidad e incluso algunas reuniones del trabajo.

“Te has ganado un like, pequeño”, “Qué buena estrategia, no me lo esperaba”; fueron algunos de los comentarios que se pueden leer, en dicha publicación que ya cuenta con miles de likes y cientos de reacciones en Facebook.

Aquí la imagen que ya es toda una sensación en redes sociales.