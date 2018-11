Facebook: Fingió engañar a su novia para luego darle la sorpresa más grande de su vida [VIDEO]

Facebook se ha convertido en la red social favorita de millones de usuarios quienes comparten sus experiencias e historias, las cuales muchas veces se viralizan por algunos detalles. Esta vez, un joven decidió sorprender a su novia y poner a prueba la confianza que ella sentía por él.

El resultado de este ‘experimento’ ha sorprendido a miles, puesto que lo que aparentaba una infidelidad, resultó convertirse en un increíble gesto que ya se ha vuelto viral en Facebook.

Tal como nos reveló el video viral de Facebook, todo comenzó cuando un joven decidió mostrar a la novia de su amigo, lo que él le había estado ‘escondiendo’ durante tanto tiempo. ¿De qué se trataba? De un presunto video en el que quedaría expuesta su infidelidad.

En las imágenes que le mostraron a la joven mujer, su novio la engañaba con una bella jovencita a quien conoció cuando iba a reparar una impresora. Las contundente filmación, la cual se ha viralizado en todo Facebook, demostraba como su pareja le fue infiel con esta sexy chica, a quien le afirmó no tener pareja.

Como era de esperarse, la indignación y la rabia de la mujer fue tan grande que solo atinó a llorar y lamentar el engaño que había sufrido de parte de su pareja; sin embargo, luego de algunos minutos todo cambiaría para ella.

Y es que, tal como nos revela este increíble video viral de Facebook, de un momento a otro el joven sale de la casa en la que fue filmado y decidió revelar lo que realmente estaba pasando. El hombre se arrodilló y le pidió matrimonio mientras afirmaba que jamás le sería infiel.

La mujer, totalmente confundida, no sabía qué decir y solo atinó a voltear para darse cuenta que su novio se encontraba en dicha habitación, con un flamente anillo y buscando que ella sse convierta en su esposa. El increíble video se ha vuelto viral en Facebook, donde miles de personas han halagado al muchacho por esta inesperada sorpresa que le hizo a su hoy novia, con la que se casará en los siguientes meses.

“Casi me muero de un infarto, muy interesante la pedida de mano”, “Esto no me lo esperaba, pero ha sido muy romántico”, “Menos mal que no terminó en tragedia”; fueron algunos de los comentarios que se rescataron de esta publicación de Facebook que ya cuenta con más de 254 mil reproducciones y cientos de comentarios.

Te dejamos el video que ya es viral en todo Facebook.