YouTube viral: ‘viajero del tiempo’ afirma llegar del año 2070 y trae comida de la época [VIDEO]

El supuesto ‘viajero del tiempo’ se volvió viral en YouTube por las curiosas declaraciones que realizó en un video que grabó en el año 2070. En sus declaraciones el sujeto presentó un presunto alimento de la época y compartió con los espectadores su vivencia.

“Muchos no van a creer mi historia, pero el hecho de que haya una sola persona escuchándome me consuela. Estoy ahora mismo en el año 2070 soy un superviviente de la última glaciación que devastó a la tierra”, indicó el hombre de YouTube, quien no reveló su nombre por seguridad.

En las declaraciones del supuesto ‘viajero del tiempo’ que compartió con los usuarios de YouTube, mostró una de las pastillas con las que ‘sobrevive’ en el futuro. El joven, con el rostro cubierto, afirmó estar encerrado en la mitad de un bosque del nevado.

“Con esta pastilla puedes estar alimentado el día entero, estas pastillas son para las personas que aguantaran la glaciación”, compartió el presunto ‘viajero del tiempo’ del año 2070 a través de su video viral que se difundió en YouTube.

Las imágenes que se difundieron en Internet han sido poco creíble para algunos de los internautas, quienes compartieron sus comentarios indicando que este clip sería parte de un humano en la tierra y reafirman que los ‘viajeros del tiempo’ no existen.

Por otro lado, algunos creyentes en los extraños sucesos como viajes al futuro, aparición de OVNIS entre más hallazgos aseguran en sus mensajes de YouTube que este caso sumaría a uno de los tantos viajes que se han presentado.