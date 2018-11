YouTube viral: afirman haber captado aterrador espectro con forma de fantasma en Argentina [VIDEO]

Un reciente viral ha captado la atención de millones de usuarios de YouTube con las espeluznantes imágenes que captó una mujer de Argetina, donde se presume que una extraña especie hizo su aparición en los cielo de Buenos Aires.

La señora de 30 años, de nombre Johanna publicó a través de su cuenta personal de Twitter el momento exacto cuando ella grababa una tormenta de granizo en Buenos Aires, cuando se topó con una extraña presencia fantasmal que aterró a los internautas de YouTube.

En una entrevista para el diario “Daily Mirror” la argentina informó: “Cuando miré hacia la calle no vi nada. Pero al mirar mi celular, observaba claramente una luz que tomó forma. No sé qué es. Me quedé impactada. Mi esposo no quedamos helados”, concluyó.

El popular clip ha sido difundido en YouTube por el canal “Telemundo” y ha recolectado diversos comentarios de los usuarios, algunos afirman que el supuesto fantasma es parte de un hecho paranormal y personas escépticas señalan que podría ser parte de una edición de video.

En las imágenes del popular video viral de YouTube se pareció una extraña luz con forma de un espectro. Johanna aseguró que ya no quiere hablar más del tema, pues le provocó un gran susto y teme a vivir paranoica.