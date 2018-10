Facebook: Joven pide perdón a su ex durante transmisión de la lectura del fallo a Keiko Fujimori

Miles de internautas siguen a través del Facebook de Justicia TV la lectura del fallo sobre pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori ya que es el tema del que todos están hablando durante las últimas horas; sin embargo, un internautas aprovechó esta transmisión para enviar un peculiar mensaje a su expareja. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí conocerás todo sobre el más reciente viral que ha hecho reír a miles.

Tal y como se observa en la captura que se hizo viral en Facebook, el muchacho se percató que su exnovia estaba viendo la transmisión de Justicia TV y aprovechó la ocasión para pedirle disculpas. "Danitza, sé que estás viendo esta transmisión. Perdóname, ya no saldré con mis amigos a embriagarme", dijo el joven.

Para su mala suerte, su expareja jamás respondió el mensaje y nunca le contestó mediante la transmisión de Facebook. Sin embargo, miles de usuarios que seguían la lectura del fallo a Keiko Fujimori se percataron del comentario que hizo el joven y se mofaron.

"Olvídala, ya no te va a perdonar", "pobre soldado caído", "seguro lo han bloqueado", "no la llames, no volverá", fueron algunos de los comentarios que se originaron luego que la captura se hiciera viral en Facebook.

Cabe mencionar que la captura ha sido compartida más de 9 mil veces y promete convertirse en el nuevo fenómeno viral de Facebook.

Mira la imagen que se hizo viral en Facebook: