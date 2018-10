Facebook: chica intenta besar a su sexy peluquero y recibe terrible lección [VIDEO]

En Facebook miles de usuarios comparten graciosos videos que no tardan de hacerse viral por sus curiosos desenlaces, tal es el caso del siguiente registro que ha hecho reír a los internautas por la historia que muestra. Una linda joven asiática quedó flechada por su sexy peluquero, a quien no dudó en darle un beso mientras lo tenía cerca.

Lo que la chica no nunca imaginó fue que al muchacho ella no le agradaba. El final del video viral a ha provocado la carcajada de más de uno. El material audiovisual fue compartido por una página de Facebook dedicado a la cultura asiática, sobre todo, temas de música Kpop.

En las imágenes se puede ver a la chica mirando fijamente a su peluquero mientras este se le acerca para cortar las puntas del cabello. La osada señorita aprovecha que el muchacho se encuentra cada vez más cerca y decide "lanzarse" sobre él para darle un beso en la mejilla.

Pero el joven reacciona a tiempo y logra esquivar el beso. El resto de chicos deciden controlar los ánimos de la jovencita y darle una lección. La risa sobre la curiosa anécdota se logran ver en el rostro de la asiática. Aunque todo fue parte de una broma, el registro de Facebook fue tomado como cierto en la red social.

Las seguidores de Kpop se imaginaron en una escena similar. "Así me atrevería a darle un beso a mi oppa", "Cuando tenga a Junsu cerca, le doy más que un beso", "eso nunca me pasará porque no tengo peluquero guapo", fueron algunas reacciones de las usuarias en la caja de comentarios.

La parodia fue vista por más de 348 mil usuarios, quienes no dudaron en compartir el video en otras redes sociales. Incluso en Instagram tuvo gran acogida la curiosa historia.

Mira el divertido video que se ha hecho reír a miles en Facebook: