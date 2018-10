YouTube viral: hombre miraba celular en bar y no se da cuenta que ladrón entra, roba a todos y se fuga [VIDEO]

En YouTube se ha vuelto viral un video, grabado por las cámaras de seguridad de un bar en Brasil, que muestra el preciso momento en que un ladrón ingresa al local y roba a todos los presentes, excepto a un hombre que miraba su celular y que no se percató del asalto.

Según detalla RT, cuyo video tiene más de 29 mil reproducciones en YouTube, este incidente en la localidad de Nova Serrana, en el estado Minas Gerais, en Brasil, y el joven que mira su celular durante todo el robo fue identificado como José Carlos de Almeida.

"Yo realmente no vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta de que el bar estaba siendo atracado", estas fueron las declaraciones del joven brasileño que pasó desapercibido para el ladrón que no robó su celular, ni su moto que estaba estacionada en la calle.

Como podrás apreciar en las imágenes, que han causado distintas reacciones en YouTube, el joven comienza a ver su celular y no se percata que el ladrón entra al bar y comienza a amenazar a todos los clientes, a los que va robando uno por uno.

El ladrón incluso pasa al costado del joven brasileño y pasa de largo, directo a la caja registradora. Una vez que toma todo el dinero, procede a retirarse. En ese momento, el muchacho del celular levanta la cabeza y ve a todos tirados en el piso.

Aunque algunos clientes trataron de atraparlo, no pudieron conseguir capturar al ladrón que se dio a la fuga. En YouTube, muchos usuarios afirman que el joven del celular sería cómplice del delincuente, cosa que él niega tajantemente.