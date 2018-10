WhatsApp: fan de Dragon Ball Super se le declara a su 'crush', sin pensar que sería 'troleado'

Fue choteado épicamente. En las redes sociales, abundan todo tipo de virales, donde los más buscados son las conversaciones que se llegan a filtrar de WhatsApp. En esta oportunidad, un fanático de Dragon Ball Super le hizo una petición a su 'crush', sin imaginar que acabaría todo mal.

Como sabemos, todos los fans de Dragon Ball Super están emocionados, pues falta muy poco para que se estrene la nueva película, donde el villano será Broly. Es por ello que, un seguidor del anime japonés, quiso aprovechar esto para declarar su amor a su 'crush' a través de WhatsApp.

"Estos seríamos tú y yo, pero no te gusta Dragon Ball". Fueron las palabras que escogió el joven, donde colocaba una imagen de Gokú y Milk, el día que se estaban casando. Obviamente, le estaba dando a entender que le gustaría empezar una relación con su crush, pero la respuesta lo dejó sin palabras.

"A mi me gusta Dragon Ball, el que no me gusta eres tú", fue la frase contundente de la joven, quien enterró todas las esperanzas que tenía el joven de estar con ella. No contento con ello, llegaron a filtrar la conversación de WhatsApp que se volvió viral en las redes sociales, donde muchos 'trolearon' al muchacho.

La película de Dragon Ball Super: Broly llegará en diciembre a Japón, mientras que, en nuestro país se estaría estrenando recién en enero. Muchos fanáticos tienen muchas expectativas pues, hasta el momento, los tráilers que han salido, 'reventaron' todas las redes sociales.